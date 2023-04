Uno dei nuovi ingressi in John Wick 4 (LEGGI LA RECENSIONE) è Caine, un assassino cieco in pensione della Gran Tavola, interpretato dalla star cinese Donnie Yen. Il personaggio ha colpito molto il pubblico, tanto che in molti si stanno ora domandando se vedremo mai uno spin-off della saga incentrato su quest’ultimo. In un’intervista con Variety, l’attore si è dichiarato assolutamente favorevole all’idea:

Mi piacerebbe fare uno spin-off di John Wick incentrato su Caine. A Hollywood ci sono sempre delle “trattative” [ride, ndr].

Vi ricordiamo che John Wick 4, il nuovo capitolo della popolare saga action con Keanu Reeves, è arrivato nelle sale italiane il 23 marzo. Nel cast anche, Bill Skarsgård, Laurence Fishburne, Hiroyuki Sanada, Shamier Anderson, Lance Reddick, Rina Sawayama, Scott Adkins, Ian McShane. A scrivere il film, che è stato girato a Berlino, vi sono Michael Finch e Shay Hatten; alla regia Chad Stahelski. Trovate tutte le informazioni sulla pellicola nella nostra scheda. Di seguito la sinossi:

John Wick (Keanu Reeves) trova una via per sconfiggere la Gran Tavola. Ma prima di guadagnare la libertà, Wick deve affrontare un nuovo nemico che ha potenti alleanze in tutto il mondo e ha mezzi tali da tramutare vecchi amici in nuovi nemici.

Il quarto film sarà il penultimo della saga, che nel frattempo è stata ampliata con uno spin-off intitolato Ballerina, con Ana de Armas, e una serie prequel di Starz intitolata The Continental.

