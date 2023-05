Nonostante John Wick 5 sia in sviluppo iniziale, Chad Stahelski ha parlato con Screenrant del quarto capitolo, spiegando che è sempre stato inteso come un addio al personaggio.

“[Dopo il terzo film] Keanu era d’accordo con me: non avevamo fatto del nostro meglio, non avevamo salutato John Wick a dovere, ed eravamo molto dispiaciuti. Avremmo potuto fare di meglio, così abbiamo pensato: ‘C’è solo un modo: girare un quarto film’. Nella storia del cinema sei fortunato a poter lavorare a una trilogia, arrivare a una quadrilogia non è così comune” ha raccontato il regista.

“Così ci siamo detti: ‘Ok, con questo film dobbiamo dirgli addio, ma come lo facciamo nel modo migliore? Dobbiamo dargli una redenzione, renderlo uno dei buoni. Ci devono essere i suoi amici e dobbiamo chiudere i cerchi’. Sapevamo in quali punti delle città volevamo andare, ma ancora non eravamo convinti” ha aggiunto.

Poi, la svolta: “È stato praticamente intorno a Natale di quell’anno che ci siamo presi una pausa [dalla stesura della sceneggiatura]. Abbiamo chiamato un amico per fargli dare un contributo, ed è allora che tutto ha cominciato ad avere senso. Quel finale mi rendeva triste, sentivo già la musica che volevo, ma tutto a un tratto mi sembrava una conclusione così logica. […] Io e Keanu abbiamo alzato lo sguardo e abbiamo sorriso, avevamo un gruppo alla gola“.

