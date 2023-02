John Wick 4: Keanu Reeves anticipa che il film conterrà “una forte influenza giapponese”

In un’intervista con Total Film (via CBR) Keanu Reeves ha anticipato che John Wick 4 (GUARDA IL TRAILER) sarà molto influenzato dal cinema del Giappone, aspetto condiviso con tutti gli altri capitoli del franchise. Ecco le sue parole:

John Wick 4 arriverà in Italia il 23 marzo 2023. Questa la trama:

John Wick (Keanu Reeves) trova una via per sconfiggere la Grand Tavola. Ma prima di guadagnare la libertà, Wick deve affrontare un nuovo nemico che ha potenti alleanze in tutto il mondo e ha mezzi tali da tramutare vecchi amici in nuovi nemici.