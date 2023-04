In un’intervista con Vulture, Chad Stahelski, regista di John Wick 4 (LEGGI LA RECENSIONE), ha rivelato quale scena d’azione del film stava per essere esclusa dal montaggio finale.

Si tratta di quella in cui il protagonista ricorre a un fucile con proiettili particolari di nome “Dragon’s Breath“, in cui fondamentale è stato l’apporto degli effetti visivi.

Ecco le parole del cineasta:

Quando hanno visto la sequenza dall’alto senza tutti gli effetti e senza il bagliore degli spari, cosa pensate che abbiano suggerito di tagliare? Fin quasi alla fine della lavorazione, quella era una sequenza che molte altre persone pensavano avremmo dovuto tagliare. È stato solo quando abbiamo inserito gli effetti visivi temporanei che la gente ha detto: “Oh, c*zzo. Non pensavamo che sarebbe stato qualcosa del genere“. E io ho pensato: “Meno male che non l’abbiamo tagliato“.

Qualche settimana fa, ricordiamo, il regista ha svelato quale gioco ha ispirato la sequenza.

Vi ricordiamo che John Wick 4, il nuovo capitolo della popolare saga action con Keanu Reeves, è arrivato nelle sale italiane il 23 marzo. Nel cast anche Donnie Yen, Bill Skarsgård, Laurence Fishburne, Hiroyuki Sanada, Shamier Anderson, Lance Reddick, Rina Sawayama, Scott Adkins, Ian McShane. A scrivere il film, che è stato girato a Berlino, vi sono Michael Finch e Shay Hatten; alla regia Chad Stahelski. Trovate tutte le informazioni sulla pellicola nella nostra scheda. Di seguito la sinossi:

John Wick (Keanu Reeves) trova una via per sconfiggere la Gran Tavola. Ma prima di guadagnare la libertà, Wick deve affrontare un nuovo nemico che ha potenti alleanze in tutto il mondo e ha mezzi tali da tramutare vecchi amici in nuovi nemici.