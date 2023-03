Attenzione: l'articolo contiene spoiler

Sebbene il regista e produttore Chad Stahelski abbia più volte detto di essere pronto a prendersi una pausa da John Wick, la scena post credit di John Wick 4 sembra lasciar intendere che il franchise è lontano dall’essere alla sua conclusione (anche perché con incassi simili sarebbe ben poco Hollywoodiano).

Parlando con Entertainment Weekly, il regista è entrato nel dettaglio delle sue idee sulla sequenza in cui vediamo Akira (Rina Sawayama) avvicinarsi minacciosamente a Caine (Donnie Yen) – lasciando però il loro destino in sospeso grazie a un fade out:

Sarei molto felice se andassero avanti. Dovete chiedere a Keanu Reeves cosa ne pensa, ma per quanto mi riguarda mi piace molto l’idea. Abbiamo delle versioni della scena che inizialmente pensavamo di montare nel film, prima dei titoli di coda, ma non sapevamo se era la direzione giusta da prendere.

Stahelski non ha una risposta alla domanda se Akira sia riuscita o meno a vendicare la morte di suo padre uccidendo Caine, ma non esclude uno spin-off o un quinto film di John Wick:

Mi piace l’idea di non sapere ancora se Akira sia riuscita o meno nel suo intento. Che scelta ha fatto, dopo lo stacco a nero alla fine della scena? Amo il personaggio di Akira e amo il personaggio di Caine, quindi forse questa è la sua trasformazione in ciò che era diventato John Wick – o forse sceglierà di fare la cosa moralmente giusta, e non farà la prossima mossa. Ma questi due personaggi… vorrei rivederli, personalmente.

E pensare che, inizialmente, Sawayama aveva rifiutato di partecipare al film:

Ci siamo sentiti al telefono. “Ciao, sono Chad. Sono il regista di John Wick”. E lei: “Oh, mi piacciono quei film.” Le fico: “Ottimo. Ti piacerebbe far parte del cast?” A quel punto c’è uno strano silenzio. E mi dice: “Beh, non faccio film. Non ho mai recitato. Non faccio film d’azione.” A quel punto le ho detto: “Senti, ci piace il modo in cui ti esibisci e mi piaci tu. Vorresti almeno venire a Berlino per incontrarci?” A quel punto abbiamo passato una giornata con lei, Keanu e il team di stunt, e abbiamo fatto delle valutazioni. Con tutta quell’esperienza nel ballo, aveva l’impostazione mentale perfetta e un’ottima memoria per le coreografie, una abilità naturale. Ha un carisma che parla da solo. A quel punto, ci siamo riuniti e le abbiamo offerto la parte, e lei ha accettato. Ha passato un mese con il nostro team di controfigure. È pazzesco.

