In attesa del viaggio in Giappone che servirà a chiarire le idee al regista Chad Stahelski e a Keanu Reeves, il capo della Lionsgate Joe Drake ha parlato di John Wick 5 e del suo mondo durante l’ultima riunione con gli azionisti.

L’obiettivo, stano a Drake, è costruire un universo multimediale fatto di film, spin-off, serie tv e videogiochi: “L’appetito del pubblico è evidente“.

Ha poi aggiunto: “Quello che si sa ufficialmente è che Ballerina è il primo spin-off che arriverà l’anno prossimo. Stiamo sviluppando tre altri progetti, tra cui John Wick 5 e delle serie tv come The Continental che arriverà presto. Il quinto film sarà già un prodotto organico di come stiamo iniziando a raccontare queste storie. Potete contare su opere legate a John Wick a cadenza regolare“.

In attesa di Ballerina, nei prossimi mesi debutterà su Prime Video la serie prequel/spinoff The Continental, della quale il regista Albert Hughes ha svelato numerosi retroscena.

