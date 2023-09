Ospite recentemente del podcast Happy Sad Confused, Chad Stahelski, regista dei film di John Wick, ha ricordato un’incredibile reazione del pubblico durante un test screening del primo capitolo, uscito nel 2014. Dopo aver ricevuto feedback non entusiasti da amici e parenti, i realizzatori si sono recati a una proiezione di mezzanotte dove gli spettatori presenti sono letteralmente impazziti, facendogli capire di avere in mano qualcosa di vincente.

Ecco come sono andate le cose:

Abbiamo fatto la prima proiezione di prova, tra amici e parenti, e non ci sono stati molti applausi. La gente diceva: “Sì… bel lavoro” e se ne andava, mentre noi dicevamo: “Ok, abbiamo chiuso“. Solo dopo ci siamo detti: “Sapete una cosa, andiamo avanti”. Con Keanu [Reeves] abbiamo avuto un momento di incontro con Dio e ci siamo detti: “Non lo cambieremo. Lo faremo nostro. Faremo i nostri primi piani. Faremo le nostre coreografie stravaganti. Faremo quello che volevamo e quello che abbiamo visto. Non ci faremo prendere dal nervosismo”, e così lo abbiamo portato a termine nel miglior modo possibile.

Poi aggiunge:

Keanu, io e Dave [Leitch, co-regista] ci siamo intrufolati a uno spettacolo di mezzanotte. Subito dopo la prima sequenza d’azione, che arriva tardi nel film. È un film strano. Non c’è azione per 40 minuti e poi la folla è impazzita e noi ci siamo detti: “Ma sono tutti fatti?” Non sapevamo cosa stesse succedendo. Non avevamo mai avuto questo tipo di reazione ed è stata la prima volta che abbiamo capito che avevamo qualcosa di bello che avrei voluto andare a vedere. Non c’è niente di meglio che vederlo con un pubblico vero, non solo quello di Hollywood.