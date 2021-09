stato scelto come ospite d’eccezione per il. In tale occasione l’attore ha sfilato sul tipico tappeto rosso e si è imbattuto in un piccolo fan di Jack Sparrow, il personaggio da lui interpretato nella saga di

L’incontro è stato catturato in un video poi pubblicato su Instagram: l’attore è tornato brevemente nei panni del personaggio per sottolineare la somiglianza con il bambino e lo ha poi abbracciato, ricevendo dal piccolo un messaggio e un peluche.

L’ultimo film di Depp è Il caso Minamata, pellicola incentrata sul fotografo di guerra W. Eugene Smith. Il film è stato presentato il alla 70ª edizione del Festival internazionale del cinema di Berlino e in Italia sarà disponibile su NOW e Sky Cinema Uno il 17 settembre.

La pellicola, basata sull’omonimo libro di Aileen Mioko Smith e di Eugene Smith, segue il solitario fotografo dopo il suo lavoro avvenuto durante la Seconda guerra mondiale, quando Smith si trovava in Giappone per un lavoro commissionatogli dal redattore di Life Ralph Graves. Armato della sua fidata macchina fotografica Nikon Smith si reca in quel luogo per documentare lo scandalo della malattia di Minamata (o Chisso-Minamata), sindrome causata dall’intossicazione da mercurio ad opera della Chisso Corporation coperta dalla polizia locale e dalle agenzie governative.