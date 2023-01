Joker 2: Hildur Guðnadóttir ha cominciato a lavorare alla colonna sonora del film

Le riprese di Joker 2 sono iniziate lo scorso 10 dicembre così come comunicato, attraverso Instagram, dal regista della pellicola Todd Phillips (ECCO TUTTI I DETTAGLI) e, in un profilo che le è stato dedicato da parte di Variety, la compositrice Hildur Guðnadóttir ha svelato di aver già cominciato a lavorare alle musiche dell’attesissimo cinecomic.

La musicista, già vincitrice di un Grammy grazie allo score di Chernobyl, l’acclamata serie Tv di Craig Mazin (che tornerà presto con l’attesissima The Last of Us), ha trionfato agli Oscar proprio con Joker assicurandosi la statuetta dorata per la Miglior colonna sonora. Senza scendere nei dettagli della cosa, Hildur Guðnadóttir ha detto di essere all’inizio del suo lavoro su Joker 2 spiegando anche perché, in questi due anni, sia stata molto esigente nel scegliere i progetti sui quali lavorare, decidendo di comporre musica solo per due film, Women Talking e Tár.

Mi sono occupata della mia musica per una ventina d’anni e a nessuno sembrava importare più di tanto. Per me è stato un cambiamento notevole ricevere tutte queste attenzioni. Poi naturalmente subito dopo l’Oscar è arrivato il COVID che ha imposto una completa inversione a U degli eventi in cui siamo tutti passati al non vedere nessuno. Ha reso tutto così surreale: l’essere da sola, poi l’essere circondata da tutta questa gente e poi di nuovo da sola. Sono molto esigente. È molto importante per me essere presente in tutto e per tutto per il progetto al quale sto lavorando, devo avere il tempo, lo spazio e l’energia mentale necessari per vivere davvero all’interno della storia che sto raccontando.

Le riprese si svolgeranno in gran parte in teatro di posa a Los Angeles, ma si terranno anche in esterni a New York. Il budget dovrebbe essere circa il doppio del primo film, passando quindi da una settantina di milioni a circa 140/150 milioni di dollari. Poco o nulla sappiamo del film se non che buona parte della trama dovrebbe svolgersi presso il manicomio criminale di Arkham (la foto di oggi potrebbe suggerire questa ambientazione, ma non la conferma).

Nel cast accanto a Joaquin Phoenix anche Lady Gaga, che interpreterà Harley Quinn, oltre a Zazie Beets, Brendan Gleeson, Jacob Lofland e Catherine Keener. L’uscita è prevista per il 4 ottobre 2024.

Cosa ne pensate? Siete curiosi di ascoltare la partitura musicale che Hildur Guðnadóttir comporrà per Joker 2? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra nello spazio dei commenti qua sotto!

FONTE: Variety