Joker 2: le riprese sono iniziate, ecco la prima foto di Joaquin Phoenix!

Le riprese di Joker 2, intitolato ufficialmente Joker: Folie à Deux, sono iniziate ufficialmente. A confermarlo è il regista Todd Phillips che, a sorpresa, ha pubblicato la prima foto del film. Nell’immagine vediamo un Arthur Fleck (Joaquin Phoenix) dal corpo martoriato, mentre gli viene rasata la barba. Phillips ha commentato: “Giorno 1. Il nostro ragazzo. #joker”

Le riprese si svolgeranno in gran parte in teatro di posa a Los Angeles, ma si terranno anche in esterni a New York. Il budget dovrebbe essere circa il doppio del primo film, passando quindi da una settantina di milioni a circa 140/150 milioni di dollari. Poco o nulla sappiamo del film se non che buona parte della trama dovrebbe svolgersi presso il manicomio criminale di Arkham (la foto di oggi potrebbe suggerire questa ambientazione, ma non la conferma).

Nel cast accanto a Joaquin Phoenix anche Lady Gaga, che interpreterà Harley Quinn, oltre a Zazie Beets, Brendan Gleeson, Jacob Lofland e Catherine Keener. L’uscita è prevista per il 4 ottobre 2024.