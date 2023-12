Per augurare a tutti i suoi follower buone feste e felice anno nuovo, il regista Todd Phillips ha condiviso due nuove immagini di Joker: Folie à Deux, e ha ricordato a tutti che uscirà a ottobre 2024 (più precisamente il 4 ottobre).

Nelle immagini vediamo Arthur Fleck (Joaquin Phoenix) ad Arkham, dove è rinchiuso, e poi Arthur con il look da Joker assieme a Harley Quinn (Lady Gaga). È la terza immagine ufficiale che vediamo di Gaga nel film, della cui trama sappiamo poco se non che sarà ambientato in gran parte nella prigione di Arkham e che includerà alcuni numeri musicali.

Nel cast di Joker 2 accanto a Joaquin Phoenix e a Lady Gaga, anche Zazie Beets, Brendan Gleeson, Jacob Lofland e Catherine Keener. L’uscita è prevista per il 4 ottobre 2024. Trovate tutte le informazioni nella scheda del film.

