Il primo trailer di Joker 2 (Joker: Folie à Deux), il film con Joaquin Phoenix e Lady Gaga in arrivo a ottobre, ha lasciato il segno.

Come riportato in esclusiva da Variety, in 24 ore il trailer ha superato ben 167 milioni di visualizzazioni, superando il debutto di quello di Barbie e segnando il miglior esordio per lo studio degli ultimi anni.

Per fare un confronto con altri materiali promozionali, il trailer di Il regno del pianeta delle scimmie ha raggiunto in un giorno 100 milioni di visualizzazioni, mentre Inside Out 2 ben 157 milioni. Deadpool & Wolverine è stato il trailer più visto di tutti i tempi con 365 milioni di visualizzazioni, ma le statistiche sono state “falsate” perché i Marvel Studios hanno considerato anche gli spettatori della trasmissione del Super Bowl (123,7 milioni).

Joker 2: L’omaggio a Les Parapluies de Cherbourg

Analizzando il primo trailer del film, i fan hanno scovato alcuni riferimenti visivi della pellicola di Todd Phillips. Uno in particolare riguarda Les Parapluies de Cherbourg, film del 1964 diretto da Jacques Dem, come dimostra il confronto seguente:

#JokerFolieADeux took inspo from the 1964 musical romantic film “The Umbrellas of Cherbourg” by Jacques Demy. The female lead is pregnant and so could Harley. 👀 pic.twitter.com/59DSVtOhRP — Pope 🃏 (@PopeChromaticus) April 11, 2024

Nel cast del film troveremo, oltre a Lady Gaga e Joaquin Phoenix, anche Zazie Beetz, Catherine Keener e Brendan Gleeson. La sceneggiatura è a cura di Scott Silver e Todd Phillips.

L’uscita di Joker: Folie à Deux è prevista per il 4 ottobre negli Stati Uniti e per il 2 ottobre in Italia.

