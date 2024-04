Come promesso, è arrivato online il primo trailer ufficiale di Joker 2 (Joker: Folie à Deux), l’atteso film di Todd Phillips che uscirà al cinema a ottobre.

Le prime immagini del film sono state mostrate alla CinemaCon di Las Vegas, dove la Warner Bros. ha proiettato il trailer, che comunica che ciò di cui ha bisogno il mondo ora è “amore”. Arthur Fleck (Phoenix) e Harley (Lady Gaga) si incontrano ad Arkham Asylum e pianificano la fuga: alla fine li vedremo insieme per le strade di Gotham City, dove ballano e dove li vediamo anche aggirarsi in costume da Joker e Harley Quinn. Eccolo anche in versione italiana:

Il regista Todd Phillips ha dichiarato durante il panel della Warner che lui e Joaquin Phoenix parlavano di un sequel già nel 2019, ai tempi del primo film (che all’epoca veniva definito un film autonomo): “Adoravamo troppo il personaggio di Arthur, ma non volevamo portare sfortuna al primo film. Abbiamo scelto Lady Gaga perché è magica”.

Phillips ha anche commentato le notizie circa il fatto che questo sequel sarebbe un jukebox musical: “La musica è un elemento essenziale del film. Ma non è troppo diverso dal primo film”.

Nel cast del film troveremo, oltre a Lady Gaga e Joaquin Phoenix, anche Zazie Beetz, Catherine Keener e Brendan Gleeson. La sceneggiatura è a cura di Scott Silver e Todd Phillips.

L’uscita di Joker: Folie à Deux è prevista per il 4 ottobre negli Stati Uniti e per il 2 ottobre in Italia.

Trovate tutte le informazioni sul film nella nostra scheda.

