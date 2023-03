Proseguono le riprese di Joker 2, il sequel del film di Todd Phillips con Joaquin Phoenix e Lady Gaga che sarà un musical.

Dopo aver visto l’attrice in azione sul set, oggi tocca alla sua voce. Un fan ha infatti registrato un video in cui si sente la parte di un brano cantato proprio da Lady Gaga, come potete ascoltare a seguire:

🚨 LADY GAGA CANTANDO NO SET DE "JOKER: FOLIE À DEUX" – #Joker2 🎬🃏 pic.twitter.com/lflVulzGcI — Joker Folie News (@jokerfolienews) March 30, 2023

Nel cast di Joker 2 accanto a Joaquin Phoenix e a Lady Gaga, anche Zazie Beets, Brendan Gleeson, Jacob Lofland e Catherine Keener. L’uscita è prevista per il 4 ottobre 2024. Trovate tutte le informazioni nella scheda del film.

