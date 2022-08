Joker: Folie à Deux, Zazie Beetz in trattative per tornare nel cast￼

Deadline riporta in esclusiva che Zazie Beetz è in trattative per tornare a interpretare Sophie Dumond, la vicina di Arthur, nel sequel di Joker diretto da Todd Phillip, Joker: Folie à Deux.

L’attrice qualche giorno fa aveva parlato della possibilità che il sequel fosse un musical senza alludere al suo ritorno, mentre con l’Hollywood Reporter aveva parlato del destino incerto del suo personaggio nel primo film, spiegando che Sophie non aveva fatto del male ad Arthur e che quindi meritava di sopravvivere.

Le riprese di Joker 2 inizieranno a dicembre, mentre la data d’uscita è fissata al 4 ottobre 2024.

Poco o nulla sappiamo del film se non che buona parte della trama dovrebbe svolgersi, stando alle prime voci di corridoio, presso il manicomio criminale di Arkham.

