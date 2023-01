Il Joker di Heath Ledger non dovrebbe andare ad Arkham, ma nel penitenziario di Blackgate secondo uno psichiatra

Il Joker interpretato da Heath Ledger nell’acclamata pellicola di Christopher Nolan Il Cavaliere Oscuro non dovrebbe essere rinchiuso nel manicomio criminale di Arkham bensì nel penitenziario di Blackgate.

È questo il responso che è stato fornito nell’analisi fatta dallo psichiatra Eric Bender in un video, pubblicato sul canale YouTube di GQ in cui prende in esame alcuni noti ospiti del manicomio di Gotham City.

Sul Joker di Heath Ledger si è così espresso:

Se dovessi vedere il Joker, la prima domanda che finirei per farmi è “Appartiene davvero al manicomio di Arkham?”. È un individuo che non mi pare avere alcuna malattia mentale. Sì, qualcosa sembra non andare in lui, come si suol dire, considerato che commette crimini, uccide delle persone e vuole introdurre l’anarchia. Lo dice anche a Due Facce: “Se introduci un po’ di anarchia…”. È quello che dice, è una persona pronta a creare il caos. Tutto questo mi porta a pensare: abbiamo a che fare con reali problemi di salute mentale come la depressione, l’ansia o la psicosi o robe del genere? Non mi pare. M’interrogo magari sul disturbo antisociale di personalità. In questo caso incontra sicuramente i criteri del disturbo antisociale di personalità e ritengo sia uno psicopatico. Ma non tutte le persone col disturbo antisociale di personalità sono degli psicopatici, anche se in questo caso ritengo che lo sia. Considerato che è uno psicopatico senza alcuna significativa malattia mentale collegata al motivo per cui commette dei crimini, non dovrebbe stare ad Arkham. Sa cosa sta facendo ergo non ha una malattia mentale. Sa cosa sta facendo e sa che è sbagliato. Motivo per cui dovrebbe andare al penitenziario di Blackgate.