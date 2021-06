È Deadline a segnalare che la MGM e Michael B Jordan sarebbero in fase di contrattazione con Jonathan Majors, protagonista della serie HBO Lovecraft Country, per averlo nel cast dicome antagonista di Adonis Creed.

L’accordo non sarebbe ancora chiuso visto che le parti in causa stanno cercando di risolvere le varie questioni “logistiche” collegate all’agenda di Jonathan Majors che, a quanto pare, è alquanto ricca d’impegni professionali. In Lovecraft Country, l’attore ha interpretato il giovane afroamericano Atticus Black che, insieme a suo zio George e all’amica d’infanzia Letitia, intraprende un viaggio attraverso gli Stati Uniti alla ricerca del padre scomparso. Ciò che Atticus troverà tra le terre del New England, però, non saranno solo creature innominabili e antichi culti, ma anche l’odio di un’America malata di razzismo.

Tempo fa, Michael B Jordan ha così commentato la notizia che Sylvester Stallone non tornerà nei panni di Rocky in Creed 3:

Credo che sia stato Sly a far sapere che non sarebbe tornato, ma credo che la sua essenza e il suo spirito ci saranno sempre, ci sarà sempre un pizzico di Rocky in Adonis. Ma comunque, questo è il franchise di Creed, e vogliamo che d’ora in avanti la storia ruoti attorno a lui. Ci sarà sempre rispetto e amore per quello che [Stallone] ha costruito, ma vogliamo davvero concentrarci su Adonis d’ora in poi e sulla famiglia che ha creato. Spero che possiate apprezzare quello a cui sto pensando e quello che bolle in pentola. Credo si tratterà di qualcosa di speciale.

A marzo, abbiamo appreso che Creed 3 sarà diretto proprio da Jordan e arriverà nei cinema americani nel week-end del Ringraziamento del 2022.

