A settembre 2022 era arrivata la notizia che Jonathan Majors avrebbe vestito i panni della star dell’NBA Dennis Rodman nel film biografico 24 Hours in Vegas, un progetto incentrato sulla folle avventura intrapresa dal giocatore insieme al suo assistente, GN, nel bel mezzo delle finali dell’NBA del 1998.

Tuttavia, alla luce degli ultimi eventi, come riporta Variety, l’attore è stato escluso dalla pellicola e la Lionsgate lo ha rimesso nelle mani dei produttori Phil Lord, Chris Miller e Aditya Sood.

Il 18 dicembre, ricordiamo Jonathan Majors è stato condannato per molestie e aggressione nei confronti della sua ex fidanzata: a febbraio riceverà la sentenza e rischia fino a 1 anno di carcere (anche se verosimilmente non finirà in prigione, ma in libertà vigilata).

Nella sua recente intervista l’attore ha ammesso che la sua speranza è di tornare a recitare e di riabilitare il suo nome.

