I Marvel Studios hanno ufficialmente licenziato Jonathan Majors: non sarà più Kang il Conquistatore nell’Universo Cinematografico Marvel, un ruolo che lo avrebbe portato a essere il principale villain dei prossimi film della Multiverse Saga.

La decisione è stata comunicata poche ore dopo la condanna dell’attore per due capi d’accusa di aggressione e molestie nei confronti di Grace Jabbari, la sua ex fidanzata, per la quale rischia di scontare fino a un anno di carcere.

L’attore era stato arrestato il 25 marzo scorso, e da allora aveva perso numerosi lavori sia sul fronte pubblicitario che cinematografico / televisivo. La sua agenzia Entertainment 360 e il suo PR, Lede Company, hanno stracciato i contratti ed è stato licenziato dal film The Man in My Basement, mentre l’esercito americano e la squadra di baseball dei Texas Rangers hanno cancellato due importanti campagne pubblicitarie. Il suo coinvolgimento in film come Da Understudy di Spike Lee e 48 Hours in Vegas di Dennis Rodman rimane in un limbo.

Il ruolo di Jonathan Majors nei Marvel Studios

Majors ha fatto il suo debutto nei panni del villain Kang nel finale di Loki, nel 2021. L’intenzione era quella di avere un personaggio che attraversasse numerosi progetti televisivi e cinematografici dell’Universo Cinematografico Marvel: Kang è infatti presente in tutto il multiverso, e Majors avrebbe dovuto interpretare tutte le sue versioni, come già visto in Ant-Man and the Wasp: Quantumania e nella seconda stagione di Loki, culminando poi in Avengers: The Kang Dynasty, primo di due film sugli Avengers che avrebbero concluso la Multiverse Saga (l’altro è Secret Wars). Recentemente The Kang Dynasty ha perso il regista, Destin Daniel Cretton, ed è stato affidato alle mani di un nuovo sceneggiatore, Michael Waldron. I film peraltro sono slittati, Avengers: The Kang Dynasty uscirà il 1 maggio 2026, Avengers: Secret Wars il 7 maggio 2027.

Dopo l’arresto di Majors, a maggio scorso, pare che Kevin Feige avesse discusso con i dirigenti Marvel di cambiare la storyline della Multiverse Saga, cambiando villain. L’impressione è che in questi mesi abbiano rinviato diversi film non solo per via del doppio sciopero che ha paralizzato Hollywood per sei mesi, ma anche per prendersi del tempo, attendere la sentenza e sviluppare una nuova strategia. Con il licenziamento di Majors, appare evidente che verranno presto prese decisioni creative importanti, sia che si tratti di trovare un nuovo attore (cosa già accaduta in passato nei Marvel Studios) sia che si decida di cambiare proprio personaggio su cui focalizzarsi.

Fonte: Deadline

