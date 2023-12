La giuria ha raggiunto il verdetto: Jonathan Majors è stato giudicato colpevole di due accuse di molestia e aggressione di grado minore, mentre è stato assolto per le accuse di aggressione intenzionale di terzo grado e molestia aggravata di secondo grado.

Majors, seduto accanto ai suoi avvocati e alla fidanzata Meagan Goode, non ha mostrato alcuna reazione quando è stata letta la sentenza nel tribunale di Manhattan dove si è svolto il processo nelle ultime due settimane.

La star dei Marvel Studios era stata arrestata a marzo con l’accusa di aver aggredito Grace Jabbari, la sua ex fidanzata (coreografa che Majors aveva conosciuto sul set di Ant-Man and the Wasp: Quantumania). Durante il processo sono state mostrate numerose prove, alcune delle quali sono state anche diffuse a mezzo stampa.

Il 6 febbraio il giudice Michael Gaffey pronuncerà la sentenza: la pena potrebbe arrivare a un anno di carcere. Gaffey ha ricordato a Majors che fino ad allora rimane sotto ordine restrittivo e non può contattare o avvicinarsi all’ex fidanzata. “Giustizia è stata fatta grazie al verdetto odierno,” ha affermato Brittany Henderson, avvocato di Jabbari.

“Nell’Ufficio del Procuratore Distrettuale di Manhattan siamo impegnati a mettere al centro le vittime in tutto il nostro lavoro,” ha dichiarato il Procuratore Distrettuale Alvin Bragg in una dichiarazione subito dopo l’annuncio della sentenza questo pomeriggio. “Le prove presentate durante questo processo hanno illustrato un ciclo di abuso psicologico ed emotivo e modelli crescenti di coercizione troppo comuni tra i molti casi di violenza tra partner intimi che vediamo ogni giorno. Oggi, una giuria ha stabilito che questo modello di abuso e coercizione è culminato con l’aggressione e molestia da parte del signor Majors nei confronti della sua ragazza. Ringraziamo la giuria per il suo servizio e la sopravvissuta per aver coraggiosamente raccontato la sua storia nonostante abbia dovuto rivivere il suo trauma sul banco dei testimoni.”

L’impatto della sentenza sulla carriera di Jonathan Majors

Ancora non sappiamo l’impatto della sentenza sulla carriera dell’attore, tuttavia durante il processo sono stati diffusi molti dettagli sul comportameto di Majors che i suoi avvocati preferivano rimanessero privati, proprio per non comprometterne l’immagine pubblica.

Fino a qualche mese fa, si parlava della possibilità che Majors fosse tra i papabili all’Oscar per la sua interpretazione in Magazine Dreams, film che ad oggi Searchlight Pictures ha tolto dal calendario delle uscite. Dopo l’arresto, l’attore ha perso diversi lavori al cinema e nella pubblicità ed è stato mollato dal suo manager e PR, mentre il suo agente alla William Morris Endeavor, Elan Ruspoli, gli è rimasto accanto e ha anche testimoniato al processo. Il destino del suo ruolo nel franchise dei Marvel Studios, ovvero il villain Kang, è attualmente avvolto nel mistero.

