Peggiora la situazione di Jonathan Majors dopo le accuse di violenza domestica a cui è andato incontro qualche settimana fa.

Deadline segnala infatti che la star di Ant-Man and the Wasp: Quantumania e Creed III è stata scaricata dalla sua agenzia, la Entertainment 360. E i problemi di Jonathan Majors non sarebbero, a quanto pare, limitati alla società poc’anzi citata. Anche la compagnia di PR The Lede Company avrebbe “preso una pausa” dai rapporti professionali con la star scelta per interpretare Kang nel Marvel Cinematic Universe.

Maison Valentino e Jonathan Majors avrebbero anche stabilito di comune accordo la non partecipazione al Met gala di quest’anno, dove l’attore avrebbe dovuto intervenire come invitato della casa di moda.

In tutto ciò, la testata riporta un inciso che pare rappresentare un minimo spiraglio di sole, specie dopo le indiscrezioni delle ultime ore secondo le quali i Marvel Studios potrebbero decidere di licenziarlo e di togliergli il ruolo di Kang, villain principale di queste nuove – complicate – fasi del Marvel Cinematic Universe (ECCO I DETTAGLI). Secondo Deadline, non ci sarebbero state discussioni di sorta presso la compagnia guidata da Kevin Feige.

Come raccontato in questo articolo, a fine marzo Jonathan Majors è stato arrestato a New York City con l’accusa di aggressione: Majors che, in quei giorni, era ancora nei cinema di tutto il mondo nei panni di Kang era stato accusato di strangolamento e molestie nei confronti di una donna. All’indomani della detenzione, la sua legale aveva dichiarato la “completa innocenza” dell’assistito, ma il danno ormai era fatto e la goffa diffusione, voluta proprio dall’avvocatessa, dei messaggi fra la vittima e il presunto aggressore ha fatto più danni che benefici. L’attore, che era anche stato “reclutato” dall’esercito americano per comparire in due spot delle forze armate statunitensi, è stato poi rimosso dall’operazione promozionale e i suddetti promo tolti dai canali di U.S. Army (ECCO TUTTI I DETTAGLI).

Chiaramente vi terremo aggiornati…

FONTE: deadline

