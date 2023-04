Ant-Man and the Wasp: Quantumania

Di recente, in aggiunta alle scarse performance critiche e commerciali di Ant-Man and the Wasp: Quantumania, i Marvel Studios hanno dovuto fare i conti con i problemi legali avuti da Jonathan Majors, l’attore che nel film ha interpretato il villain Kang, dopo essere già apparso come Colui che rimane nella serie TV di Loki.

Come vi abbiamo spiegato in questo articolo, a fine marzo Jonathan Majors è stato arrestato a New York City con l’accusa di aggressione: la star che, in quei giorni, era ancora nelle sale nei panni di Kang era stata accusata di strangolamento e molestie nei confronti di una donna. All’indomani della detenzione, la sua legale aveva dichiarato la “completa innocenza” dell’assistito, ma il danno ormai era fatto e la goffa diffusione, voluta proprio dall’avvocatessa, dei messaggi fra la vittima e il presunto aggressore ha fatto più danni che benefici. Non a caso, l’attore, che era stato “reclutato” dall’esercito americano per comparire in due spot delle forze armate statunitensi, è stato poi rimosso e i suddetti promo tolti dai canali di U.S. Army (ECCO TUTTI I DETTAGLI).

Ora il solitamente ben informato Jeff Sneider, nel corso del podcast settimanale di Hot Mic, riporta un’indiscrezione ancora priva di conferma che, però riportiamo con tutte le cautele del caso perché si tratta di uno scooper che, negli ultimi mesi, ne ha azzeccate davvero tante, dall’ingresso di Harrison Ford nel Marvel Cinematic Universe al fatto che la Lucasfilm avrebbe annunciato tre nuovi film di Star wars alla Celebration Europe.

In merito alla faccenda Marvel Studios, Jonathan Majors e Kang dice:

Anche se non ci sono effettivamente stati movimenti di sorta sul fronte Jonathan Majors, ho sentito che il tipo di attore che potrebbe sostituirlo, se lui dovesse ricevere il benservito con Kang, è qualcuno tipo Damson Idris che potrebbe rimpiazzarlo.

Chiaramente, lo ribadiamo, ora come ora si tratta solo di speculazioni.

Vi terremo aggiornati…

