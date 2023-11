A qualche giorno di distanza dalla notizia che non sarà Destin Daniel Cretton, regista di Shang-Chi, a dirigere Avengers: The Kang Dinasty (ECCO I DETTAGLI), ecco che Deadline annuncia, in esclusiva, un’altra interessante news sull’attesissimo kolossal targato Marvel Studios.

Il magazine scrive che sarà Michael Waldron, creatore e sceneggiatore della serie Tv di Loki nonché autore dello script di Doctor Strange 2 a occuparsi dello script di Avengers: The Kang Dinasty.

Michael Waldron va quindi a sostituire, come ampiamente previsto, Jeff Loveness, autore della precedente stesura della sceneggiatura. Una mossa appunto non casuale: la posizione di Loveness, già sceneggiatore di Ant-Man and the Wasp: Quantumania, appariva in bilico già lo scorso marzo, alla luce delle recensioni negative ricevute dal terzo Ant-Man, che si è poi trasformato in un discreto flop commerciale per i Marvel Studios. Alle poco credibili rassicurazioni iniziali sul fatto che non sarebbe stato sostituito (ECCO I DETTAGLI) hanno fatto poi seguito le voci sul licenziamento nel mese di maggio che vengono ora confermate da Deadline.

Avengers: The Kang Dynasty uscirà il 1 maggio 2026, Avengers: Secret Wars il 7 maggio 2027.

FONTE: Deadline

