Jordan Peele spiega perché non ha voluto dirigere il live action di Akira

Nonostante in Nope Jordan Peele abbia citato in maniera esplicita anime giapponesi come Akira o Neon Genesis Evangelion, il regista, quando gli è stata offerta l’opportunità, ha deciso di declinare la direzione del live action del primo dei die anime citati. Un progetto che, come noto, la Warner Bros sta inseguendo da anni e anni.

Ospite dell’Happy, Sad, Confused podcast, Jordan Peele ha spiegato che malgrado il suo amore verso Akira, l’aver rifiutato la proposta fatta dalla Warner gli ha consentito di potersi approcciare a progetti più originali e personali:

È un progetto che mi appassiona moltissimo. Ma sono lieto di non averlo fatto perché… tenendomi alla larga da esso, il non aver cercato di dare una mia interpretazione di quella proprietà intellettuale mi ha permesso di creare cose nuove. Ma voglio vedere Neo-Tokyo. Voglio vedere un cast tutto giapponese. Ma voglio sentirmi immerso in quel mondo.

FONTE: Happy Sad Confused Podcast