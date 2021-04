La Sony Pictures ha fissato la data d’uscita di, dramma affidato dalla Sony acon protagonista

Come riportato da Deadline, la pellicola godrà in un primo momento di un’uscita limitata il 10 dicembre, per poi arrivare in tutte le sale statunitensi il 22 dicembre.

Nel cast del progetto anche Robert Wisdom, Johnny M. Wu e l’esordiente Jalon Christian.

Scritto da Virgil Williams il progetto si basa sulla vera storia della giornalista premio Pulitzer Dana Canedy e la sua storia d’amore con il sergente Charles Monroe King. Quest’ultimo teneva un diario colmo di lezioni di vita da riferire al figlio Jordan appena nato. King fu ucciso nel 2006 in Iraq quando suo figlio aveva solo 6 mesi.

Michael B. Jordan ha prodotto anche il progetto attraverso la Outlier Society. Oltre a vederlo sul set di Journal for Jordan, rivedremo l’attore in Creed 3 di cui sarà anche regista. C’è inoltre la possibilità che torni nel ruolo di Killmonger nel sequel di Black Panther prossimamente in fase di riprese, ma per il momento si tratta solamente di voci di corridoio.

