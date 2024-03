Nel corso di una recente intervista con Vulture, Judd Apatow ha parlato delle commedie al cinema dicendosi contrario a definire il genere “morto” dopo il recente passaggio di molti film allo streaming.

Le ultime due pellicole del regista hanno debuttato proprio in streaming, mentre il film di cui è stato produttore, The Treasure of Foggy Mountain, ha saltato l’uscita cinematografica per poi debuttare direttamente su Peacock.

Nonostante le recenti tendenze, Apatow crede ancora nel potere cinematografico delle commedie. Ha prima di tutto confutato un’affermazione di Vulture secondo cui “l’anno scorso la commedia di maggiore successo ha incassato 50 milioni di dollari negli Stati Uniti“.

“Direi che è una concezione sbagliata visto che la commedia che ha incassato di più l’anno scorso ha superato il miliardo di dollari” ha commentato. “Barbie era una commedia, no?“.

Vulture ha allora ribattuto: “E allora non si potrebbe definire un film Marvel una commedia?“.

“Non penso” ha spiegato il regista. “Non capisco perché nessuno voglia dare merito alla commedia qui. Perché non possiamo dire che Barbie è una commedia? Che altra categoria sarebbe?“.

Ha poi aggiunto:

Suppongo che [la commedia] ritornerà in forze . L’industria segue la marea… per la commedia servono un altro successo o due. Se uscisse un film con Una notte da leoni e fosse un grande successo, tutti ne vorrebbero altri cinque. Ed ecco quello che molti non capiscono visto che non sono nei panni dei più grandi dirigenti. Quando arriva un successo, [quei dirigenti] dicono: “Oh, alla gente piace. Facciamone altri“. Non ci sono ragionamenti così profondi, si limitano a inseguire e a ripetere ciò che va bene perché non vogliono prendersi rischi.

