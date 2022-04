ha un’opinione non troppo dissimile da quella di Seth Rogen circa l’essere amico di. Il regista di Molto incinta e Questi sono i 40, Judd Apatow appunto, è legato da tempo da un rapporto di vera amicizia con la star del Marvel Cinematic Universe che più volte ha diretto sul grande schermo.

Ospite dello show di Jimmy Fallon a margine della promozione stampa di Nella bolla (LEGGI LA RECENSIONE), la commedia disponibile da qualche giorno in streaming su Netflix, Judd Apatow si è così espresso circa la sua amicizia con Paul Rudd (ma anche sull’essere sposato con Leslie Mann):

Ho questo grande problema, ovvero che Paul Rudd e Leslie non invecchiano. Sono passati dieci anni, ma non sono invecchiati di una virgola. Potrebbe infastidirti un po’ questa cosa no? È la parte peggiore dell’essere amico di Paul Rudd, il tizio che non invecchia, è che invece io invecchio. In ogni foto insieme a lui – e considera che ne ho diverse fatte in circa venti anni – lui è sempre uguale, mentre io cado progressivamente a pezzi. Adesso lui non sembra invecchiato per niente, io sembro suo padre.