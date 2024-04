In una nuova intervista per People per la promozione del suo nuovo libro (“Shakespeare: The Man Who Pays the Rent”), Judi Dench ha ricordato il primo incontro con Pierce Brosnan nei panni di James Bond sul set di Golden Eye (1995), ammettendo di avere avuto un certo sussulto di fronte al fascino dell’attore e quanto, per tutti gli anni di collaborazione nel franchise di 007, sia stato una persona eccezionale con cui lavorare.

L’attrice premio Oscar, che ha interpretato il capo di James Bond come nuova M dopo Robert Brown fino a Spectre (2015), ha infatti dichiarato:

Appena l’ho visto ho pensato “Calmati, oh mio cuore inquieto”. Avevo davanti un uomo davvero adorabile, un attore e una persona eccezionale con cui lavorare. Il suo primo giorno come Bond era anche il mio primo giorno sul set. Ma lui era già perfetto come Bond, era Bond! Anche se penso che entrambi fossimo davvero molto nervosi all’epoca. Mia figlia Finty è entrata nel mio camerino mentre arrivava anche Pierce… sembrava quasi finto, non ho mai visto niente del genere.

