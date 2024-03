Da un po’ ormai non sentiamo parlare di un quarto film del franchise di Jumanji. C’è da preoccuparsi?

Recentemente è stato chiesto a Karen Gillan dall’Hollywood Reporter se conoscesse le motivazioni dietro al silenzio riguardo la produzione del film. Ecco la risposta dell’attrice:

Se lo scoprite [di chi è la colpa per tutto il tempo che stanno impiegando], potete farmelo sapere? Perché non lo so. Sono sicura che è difficile incastrare gli impegni di tutti, ma non ho sentito nulla al riguardo se non il fatto che prima o poi lo faremo. Siamo tutti molto entusiasti. Tutti noi amiamo lavorare a questi film, e si tratta solo di decidere quando.