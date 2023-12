Chris Van Allsburg, autore del picture book da cui Joe Johnston trasse il primo, leggendario Jumanji del 1995 interpretato da Robin Williams, ha ricordato quando la Sony era intenzionata a realizzare un sequel ambientato alla Casa Bianca.

Un concept che, in un’intervista con SyFy, Chris Van Allsburg etichetta come “completamente idiota”. Un’idea che aveva detestato così tanto da portarlo a lavorare con Jon Favreau all’adattamento di un’altra sua opera, Zathura – Un’avventura spaziale, un progetto che si rivelò capace di sviare le attenzioni della major da Jumanji 2.

Lo scrittore e illustratore racconta:

Non so se ci sia stato un singolo scrittore coinvolto nella cosa, ma lo studio decise che doveva svolgersi in Normandia, che il gioco era galleggiato attraverso l’oceano. Il gioco sarebbe finito in un negozio di antiquariato in Normandia e sarebbe rimasto lì per un certo periodo di tempo.

Il Presidente aveva promesso ai suoi figli di portare a casa un souvenir dal suo viaggio per celebrare il D-Day. Per questa ragione, il corteo presidenziale si ferma in questo piccolo negozio di antiquariato in Normandia, il Presidente entra e trova questo vecchio gioco da tavolo, Jumanji. Lo impacchetta e lo porta a Washington e di conseguenza tutti i disastri che il gioco può generare si verificano nella Casa Bianca e nei corridoi del Congresso… C’erano delle cose davvero folli. Credo che ci fosse una scimmia che saliva sul Monumento a Washington in omaggio a King Kong.

Un’altra avrebbe mostrato animali tagliati a metà da un’elica che poi riuscivano a ricomporsi in diverse parti di un animale. Era solo una scusa davvero sciocca per vedere cosa poteva fare un artista CGI. Una cosa completamente idiota.