Il franchise di Jumanji si allargherà prossimamente con un nuovo episodio: il terzo considerando unicamente i reboot con protagonista Dwayne Johnson, il quarto partendo dal film originale del 1995 con Robin Williams.

Parlando con ScreenRant, David Alan Grier, una delle star della pellicola originale (in cui interpretava un poliziotto e amico di infanzia di Alan) rivela di non essere stato contattato per partecipare al nuovo progetto. Il franchise infatti aveva cominciato a inserire cameo di personaggi del film originale, come la zia di Peter e Judy interpretata da Bebe Neuwirth.

Racconta David Alan Grier:

Siamo un po’ in una situazione in cui uno studio può possedere un prodotto. Vogliono fare un reboot del prodotto, ma non vogliono nulla che faccia riferimento all’originale. È un po’ come divorziare dal tuo partner, ma mantenere il loro cognome. Ma questo è un reboot completo.

La possibilità che ci siano dei cameo del vecchio cast è però ancora una speranza concreta, chissà che infine anche Grier non venga contattato.

