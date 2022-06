Come vi abbiamo raccontato, durante una chiacchierata con GQ. Sam Neill è tornato a parlare di Jurassic Park e nello specifico della premiere inglese del film visto che ebbe modo di sedere proprio alle spalle della principessa Diana, di cui ha raccontato la reazione.

L’attore ha spiegato che in ogni paese la reazione del pubblico è stata diversa:

In America la gente fa davvero baccano, urlano per ogni singola casa. In Giappone c’era un silenzio di tomba per tutta la proiezione: non risero neanche a una battuta, non urlarono dallo spavento, niente, erano immobili.

A luci accese, dopo la fine, ci guardammo negli occhi dicendo: “Beh, il film non andrà bene qui, non credo sia piaciuto“. Uscirono tutti dal cinema in silenzio, ma poi, quando uscimmo in strada fummo trascinati dalla folla. Lo avevano amato.