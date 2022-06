Durante un’intervista con Gizmodo ha commentato una nota teoria legata adi Steven Spielberg.

La teoria ruota attorno alla metafora della cintura di sicurezza. In una sequenza a inizio film, infatti, Alan Grant non riesce ad allacciarsi la cintura perché dotata di due estremità “femmine” e finisce così per agganciarle facendo un nodo. Molti fan hanno sempre visto nella sequenza una metafora del fatto che, come racconta Jurassic Park, alla fine la vita “vinca sempre” visto che nel film scopriamo che i dinosauri sono tutte femmine.

Interrogato sulla questione, Neill ha risposto ridendo:

Non credo che avesse un senso metaforico. No, non penso che fosse quella l’intenzione, era solo per sottolineare che Alan Grant odia la tecnologia, odia i computer e tutto ciò che ha a che fare con il mondo moderno. […] Ma è interessante, è la tipica cosa che succede su internet. “Ci sono due estremità femmine“, fa morire dal ridere! Tra l’altro non ho mai capito la cosa della parte femmina e la parte maschio, perché le tubature e le altre cose devono avere un sesso? [ride]

Jurassic World – Il dominio è arrivato nelle sale cinematografiche italiane il 2 giugno 2022. Trovate tutte le informazioni sul film diretto da Colin Trevorrow nella nostra scheda.

