Ospite del podcast Script Apart, David Koepp ha rivelato che inizialmente voleva tagliare dalla sceneggiatura del primo Jurassic Park il dottor Ian Malcolm, personaggio interpretato da Jeff Goldblum. Ecco perché:

Nella mia prima stesura non c’era il personaggio di Jeff Goldblum. L’ho consegnata e prima di iniziare ho detto al [regista] Steven [Spielberg]: “Quel tizio deve sparire. Non posso inserirlo, è troppo difficile. Parla per pagine e pagine di concetti scientifici esoterici, deve essere tagliato“. Così, anche quando ho consegnato la bozza, Steven ha detto: “Ho già la mia prima nota“. Non credo che abbia letto [la bozza]. E ha aggiunto: “Dobbiamo avere Malcolm“. Jeff Goldblum è venuto a leggere alcuni passaggi del libro e [la parte] è stata fatta per lui. Dovevamo trovare una soluzione.