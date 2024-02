Giusto 24 ore fa, minuto più minuto meno, abbiamo appreso che dopo il forfait di David Leitch, la Universal ha affidato la regia di Jurassic World 4 a Gareth Edwards, regista di Godzilla, Rogue One e del recente The Creator.

Ora possiamo leggere anche la prima dichiarazione rilasciata dal filmmaker dopo la diffusione della notizia.

Interpellato da Collider circa Jurassic World 4, Gareth Edwards ha così commentato questo suo prossimo impegno dietro alla macchina da presa:

Stavo per concedermi una pausa e avevo iniziato a scrivere la mia prossima idea per un film, ma questo è l’unico lungometraggio che poteva farmi lasciare tutto da parte e farmi tuffare subito al lavoro. Amo Jurassic Park. Penso che il primo film sia un capolavoro del cinema, quindi questa opportunità è come un sogno per me. E poi lavorare con Frank Marshall, la Universal e David Koepp, che sta scrivendo la sceneggiatura, penso che siano tutti leggende. Quindi sì, sono molto eccitato all’idea.