È Gareth Edwards il regista scelto dalla Universal Pictures per dirigere il quarto film della saga di Jurassic World dopo che il regista David Leitch ha lasciato la produzione per divergenze creative (secondo quanto segnala l’Hollywood Reporter, Leitch si sarebbe reso conto che il suo apporto creativo sarebbe stato minimo a causa del ritmo serrato della produzione).

Edwards, regista di Godzilla, Rogue One e del recente The Creator, è quindi in trattative per dirigere la pellicola “più come shooter che come autore” (sottolinea di nuovo l’Hollywood Reporoter), con una data di uscita tuttora fissata per il 2 luglio 2025. I tempi quindi sono molto stretti, ma la sceneggiatura, scritta da David Koepp, sarebbe già in fase avanzata. Le riprese dovrebbero iniziare a giugno.

L’idea è che questo quarto episodio della saga sequel della trilogia di Jurassic World presenti una nuova storia e un nuovo cast, con un budget più ridotto e maggiore controllo dei produttori sul film rispetto a Jurassic World – il Dominio.

Alla produzione torneranno Steven Spielberg con la sua Amblin Entertainment e Frank Marshall & Patrick Crowley di Kennedy-Marshall.

Vi ricordiamo infine che trovate BadTaste anche su TikTok.

Classifiche consigliate