Dopo la conferma del coinvolgimento di Gareth Edwards alla regia, inizia il conto alla rovescia per le riprese di Jurassic World 4. La produzione del nuovo (e per certi versi inatteso) capitolo del franchise Universal dovrà essere più che serrata per poter rispettare la data di uscita già fissata dalla major, e cioè il 2 luglio 2025.

La sceneggiatura di David Koepp dovrebbe essere già pronta, e sembra chiaro che Edwards non richiederà ulteriori rimaneggiamenti (è subentrato a David Leitch proprio perché quest’ultimo non vedeva margini di tempo per poter lasciare la sua “impronta”). Il casting dovrebbe essere in corso, e ora ProductionList.com rivela quando avverrà il primo ciak: il 31 luglio. Questo vorrebbe dire che tra l’inizio delle riprese e l’uscita del film passerà meno di un anno, abbastanza inconsueto per una produzione di queste dimensioni. Tuttavia Edwards è noto per la sua capacità di gestire gli effetti visivi e i budget, inoltre non sappiamo nulla sul taglio che avrà questo nuovo capitolo, è possibile quindi che si tratti di una pellicola meno complessa rispetto alla trilogia.

Koepp, lo ricordiamo, ha scritto Jurassic Park e il sequel del 1997. Inoltre ha scritto pellicole come Mission: Impossible, Spider-Man e La guerra dei mondi.

