Jurassic World: il regista Colin Trevorrow riflette su un possibile film del franchise vietato ai minori

Il successo al botteghino del franchise di Jurassic World nasce anche dal fatto che i vari capitoli si indirizzano a un target più ampio possibile, senza calcare troppo sulla sua dimensione più spaventosa. Ma, data la presenza di pericolosi dinosauri, in molti si chiedono se sarebbe possibile un film di Jurassic World vietato ai minori, con un’approccio più horror. Intervistato da Collider in occasione dell’uscita della versione estesa di Jurassic World: Il dominio, il regista Colin Trevorrow ha toccato l’argomento, dichiarandosi aperto all’idea, pur evidenziando i problemi che questo potrebbe creare per una parte del suo pubblico.

Ecco le sue parole:

È difficile rispondere a questa domanda. Non lo so. So che se facessimo A Quiet Place, se facessimo una versione vietata ai minori davvero spaventosa, potenzialmente molto contenuta, so che vorrei vedere quel film. Se un genitore portasse il proprio figlio a vedere quel film e lo inorridisse a vita, so che sarebbe un problema. Dunque, non voglio mettere un freno a chiunque abbia una visione di questo franchise nel futuro. So solo che le persone amano i dinosauri, amano i film con i dinosauri e sanno che amano il mondo creato da Michael Crichton [autore di Jurassic Park]. Il motivo per cui ci sono dinosauri e umani nello stesso luogo, quell’idea fantascientifica, è un’idea brillante.

Vi ricordiamo che in Italia Jurassic World: Il dominio uscirà in home video, anche in edizione estesa, il prossimo 25 agosto: qui tutti i dettagli. Trovate tutte le informazioni sul film nella nostra scheda.

