A causa di conflitti di carattere professionale, Jake Johnson non è potuto tornare nei panni di Lowery in Jurassic World: Il dominio.

Il suo personaggio viene comunque mostrato in una scena del film, in cui si spiega che è diventato un membro della CIA. Questo dettaglio sul destino del personaggio è stato appreso con sorpresa da Johnson, in una recente intervista per parlare di Self Reliance.

“Cosa? Aspetta…quale? Il dominio era il terzo? Lowery è un agente della CIA?” ha ribattuto l’attore, prima di parlare della “fiamma” di Lowery, Vivian, che nel primo film lo respingeva dicendogli di avere già un ragazzo:

Che mi dici del personaggio di Lauren Lapkus? Lauren è stata pazzesca nella scena in cui dice di avere un ragazzo, è così divertente. Anche lei è un’agente? Il ragazzo di Vivian deve assolutamente morire… magari viene divorato da un dinosauro. Non sono il tipo che odia una ragazza se ti respinge, perciò Vivian merita di stare bene, ma quello sciocco deve pagare.

