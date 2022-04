Continua lo stillicidio di estratti dello speciale dedicato da Empire Magazine . Oggi la rivista ha pubblicato alcune dichiarazioni del cast dedicate a Jeff Goldblum e al suo iconico personaggio,, che già aveva avuto un piccolo cameo ne

L’attore ha rivelato di aver contribuito molto alla costruzione di Ian Malcolm nel film, e di non essersi basato solo sulla sceneggiatura ma anche su… un libro scritto da lui, pieno di dialoghi che avrebbe potuto usare nella sua interpretazione:

Ho un intero libro. Ragazzi, ci sono una tonnellata di frasi. Ve ne racconto una… Siamo al computer cercando di sistemare qualcosa, e qualcuno dice: “Uh-oh, è spuntato un Errore 99!” E prima che il personaggio di Mamoudou Athie arrivi e spieghi, io mi inserisco molto rapidamente con la frase: “Errore 99? È Barbara Feldon?” Barbara Feldon era un’agente di Get Smart, una serie tv del 1962 o qualcosa del genere, era l’Agente 99. Quindi… molte mie idee sono riferimenti completamente irrilevanti e poco interessanti per chiunque che possa vedere un film, e totalmente fuori luogo nella scena. Ma mi intrigava quest’idea!

A quanto pare la cosa ha divertito molto anche i suoi colleghi, come spiega Bryce Dallas Howard:

Non ho mai visto nessuno proporre così tante idee sui suoi dialoghi come Jeff Goldblum. Aveva letteralmente una lista piena di battute, frasi a effetto, che cercava di inserire per tutto il giorno. Con alcune ci riusciva… con altre decisamente no. Ma una scena non è una scena senza una battuta di Jeff Goldblum.