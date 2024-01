La Universal Pictures ha avviato lo sviluppo di un nuovo film di Jurassic World che sarà scritto da David Koepp, lo sceneggiatore di Jurassic Park di Steven Spielberg e del suo sequel Il mondo perduto – Jurassic Park.

Il progetto è rimasto in sviluppo in segreto per diverso tempo, è stato definito come “in buona forma” e a quanto pare lo studio starebbe considerando già un’uscita nel 2025.

Al momento non c’è un regista a bordo, ma tra i produttori torneranno Frank Marshall e Patrick Crowley. Spielberg sarà produttore esecutivo attraverso la sua casa di produzione Amblin Entertainment.

Al momento non è chiaro quale sarà la direzione del progetto, ma stando alle fonti di THR darà il via a una nuova “era giurassica” e non dovrebbe prevedere la presenza dei volti principali di Jurassic World (Chris Pratt e Bryce Dallas Howard) né di quelli di Jurassic Park (Sam Neill, Laura Dern e Jeff Goldblum).

Nel corso di 30 anni sono stati realizzati sei film della saga di “Jurassic” che hanno totalizzato più di 6 miliardi in tutto il mondo.

Cosa ne pensate? Quanto attendete un nuovo film di Jurassic World? Ditecelo nei commenti!

