In Jurassic World: Il regno distrutto, quinto capitolo del franchise arrivato nel 2018, l’amato Brachiosaurus apparso per la prima volta in Jurassic Park nel 1993 è morto in seguito a un’eruzione vulcanica su Isla Nublar.

Sam Neill, protagonista della sequenza, non ne era al corrente del fatto che quello fosse lo stesso Brachiosaurus. Lo ha scoperto durante un’intervista con l’Hollywood Reporter:

Eri al corrente che hanno ucciso proprio quel Brachiosaurus in Jurassic World: Il regno distrutto? È stato struggente Non sapevo che fosse lo stesso. Il regista J.A. Bayona lo ha confermato, mi dispiace essere il portatore di brutte notizie. Oddio, è struggente. Era una creatura così dolce, succede quando stanno scappano dal vulcano e si sentono le sue urla dall’acqua? Esatto. Che scena struggente



Jurassic World – Il dominio con Bryce Dallas Howard, Chris Pratt e le star di Jurassic Park è arrivato nelle sale cinematografiche italiane il 2 giugno 2022. Trovate tutte le informazioni sul film diretto da Colin Trevorrow nella nostra scheda.

