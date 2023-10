Alcune ore fa Variety ha pubblicato un lungo approfondimento sui problemi di Aquaman 2 rivelando grazie a delle fonti interne alcuni dettagli sul futuro del DC Universe e della Justice League.

Nel corso degli ultimi mesi, sin da quando James Gunn è stato messo a capo dei DC Studios con Peter Safran, si sono rincorse indiscrezioni contrastanti sul futuro dei componenti della lega della giustizia, come le voci sul possibile ritorno di Gal Gadot nei panni di Wonder Woman, o di Ezra Miller in quelli di Flash se l’ultimo film avesse avuto successo.

Le fonti di Variety non sono dello stesso avviso, visto che nel pezzo si spiega che agli attori scelti da Zack Snyder — Ben Affleck, Henry Cavill, Gal Gadot, Ezra Miller e Jason Momoa — è stato dato definitivamente il benservito.

A fare eccezione ci sarà Momoa, in trattative per interpretare un altro ruolo, Lobo, già in Superman: Legacy o in un film a lui dedicato.

Viola Davis, il volto di Amanda Waller, tornerà non solo nella serie Max incentrata sul suo personaggio, ma forse anche nel nuovo Superman. John Cena, infine, tornerà a interpretare Peacemaker nella seconda stagione della serie, sempre su Max.

Aquaman e il regno perduto arriverà nei cinema italiani il 20 dicembre. Trovate tutte le informazioni nella nostra scheda.

Cosa ne pensate delle ultime notizie sulla Justice League? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra nello spazio dei commenti qua sotto!

Classifiche consigliate