Uscito nel 2002, Star Trek – La nemesi è quarto e ultimo capitolo cinematografico in cui compaiono i personaggi della serie The Next Generation. La pellicola si era rivelata un flop di pubblica e critica, tale da concludere le avventure di Picard e compagni sul grande schermo. All’epoca però, Brent Spiner, interprete dell’androide Data, e lo sceneggiatore John Logan avevano sottoposto alla Paramount un’idea molto particolare per un sequel, subito accantonata dallo studio. Lo ha rivelato l’attore stesso in una recente intervista con il magazine ufficiale di Star Trek (via ScreenRant):

John [Logan] e io avevamo una grande storia che avrebbe riunito in una sola volta tutti i capitani, gli equipaggi e i villain. Era la Justice League di Star Trek, ma la Paramount ha deciso che era un film troppo costoso da realizzare.

Parlando con il magazine Dreamwatch, l’attore ha fornito poi maggiori dettagli sul progetto:

La Justice League di Star Trek avrebbe riunito tutti i grandi villain di Star Trek, da Khan a Shinzon, e Picard è l’unica persona in grado di fermarli e deve effettivamente viaggiare nel tempo e scegliere le persone di cui ha bisogno per aiutarlo. Torna indietro al momento prima che Data esploda e lo riporta indietro a prendere Kirk e Spock, per poi andare ancora più indietro e prendere il personaggio di Scott Bakula, Archer. Il problema è soprattutto il costo: come si fa a finanziarlo?

