Kanye West sostiene che Quentin Tarantino e Jamie Foxx gli abbiano rubato l’idea di Django Unchained

Dopo le recenti uscite antisemite per cui non si dice affatto pentito che gli costeranno, con tutta probabilità, lo stop della redditizia collaborazione con Adidas, Kanye West si scaglia anche contro Quentin Tarantino e Jamie Foxx.

Il motivo? Gli avrebbero rubato l’idea che ha poi dato forma al ben noto film Django Unchained. Ospite di Piers Morgan, Kanye West ha affermato che la “sede del furto” sarebbe stata la collaborazione avuta con Jamie Foxx per la canzone del 2005 “Gold digger” che proponeva un campionamento dei vocal dell’attore citato (oltre che della ben nota “I Got a Woman” di Ray Charles). Kanye West racconta di aver rivelato a Jamie Foxx e Quentin Tarantino la sua idea per un video della canzone citata che aveva come tema quello della schiavitù e che alcune delle sue idee sono poi state usate proprio in Django Unchained.

West spiega comunque di aver perdonato Foxx, che ritiene il maggiore indiziato del furto. Non a caso, di recente, in un post Instagram poi rimosso, aveva espresso il desiderio di vedere Foxx interpretarlo in un film basato sulla sua vita.

FONTE: YouTube