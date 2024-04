Aramis Knight e Wyatt Oleff si aggiungono al cast di Karate Kid, il nuovo film del franchise Sony.

Entrambi gli attori sono stati scelti per due ruoli ancora no nrivelati e si aggiungono al giovane Ben Wang nel cast del nuovo capitolo di Karate Kid.

Ben Wang, noto per la serie Disney American Born Chinese, è stato scelto come protagonista dopo un processo di casting durato mesi e migliaia di provini inviati da tutto il mondo.

Stando alla major, oltre a parlare un perfetto cinese mandarino ed essere un esperto di arti marziali (dal karate, wing chun/kung fu, gumdo, kempo e taekwondo), Wang ha dato prova di un’interpretazione che eclissava tutte le altre, dimostrando di aver perfettamente capito il personaggio.

Nel cast Jackie Chan, Ralph Macchio, Sadie Stanley, Ming-Na Wen e Joshua Jackson.

Jonathan Entwistle, noto per i drammi televisivi come I’m Not Okay With This e The End of the F***ing World, dirigerà il film.

Sony aveva fissato la data di uscita del nuovo film al 7 giugno 2024, ma visti i tempi dilatati uno slittamento è decisamente probabile.

