Attenzione: l'articolo contiene spoiler

Karen Allen ha parlato di Indiana Jones 5, ora nei cinema italiani, durante una recente intervista con l’Associated Press.

L’attrice, tornata a interpretare Marion Ravenwood per la scena finale del film, ha parlato del suo ritorno e delle idee iniziali per il suo personaggio.

“C’è stato un periodo in cui doveva essere Steven [Spielberg] a dirigere il film, e a quanto ho capito – anche se non ho mai letto nulla della sceneggiatura – doveva essere una storia di Marion e Indy. Quando poi Steven ha deciso di lasciare il testimone a James, lui ha assunto altri sceneggiatori e ho capito che la storia avrebbe preso un’altra direzione. […] Devo confessarlo, sono un po’ delusa che [Marion] non sia stata inserita di più nella storia e che non abbia avuto una traiettoria più precisa. Tuttavia, il modo in cui torna nella storia è stato molto soddisfacente, mi sono detta: ‘Ok, devo accettarlo pienamente’. Di certo sarei rimasta enormemente delusa se Marion fosse svanita così nell’etere“.

Indiana Jones 5 (Indiana Jones e il quadrante del destino) è nelle sale italiane dal 28 giugno. Trovate tutte le informazioni sul film nella nostra scheda.

