Nelle scorse settimane, Kate Beckinsale è tornata al Festival di Cannes per partecipare ad alcuni eventi, a trent’anni esatti dalla sua prima apparizione, avvenuta in occasione della presentazione dell’adattamento di Molto rumore per nulla diretto da Kenneth Branagh.

Per celebrare la ricorrenza, su Instagram l’attrice ha pubblicato una foto di se stessa sul red carpet di Cannes 1993, rivelando come in quel frangente la sua co-star Keanu Reeves intervenne per aiutarla a nascondere un problema creatosi nel suo vestito.

Ecco le sue parole:

Avevo comprato il body nel negozio di calzini dell’aeroporto e, quando sono salita in macchina per andare alla premiere con Denzel e Pauletta Washington, tutti i bottoni a pressione sul cavallo si sono aperti e [il vestito] si è sollevato come un avvolgibile. Non mi sembrava il caso di frugare nelle mie parti basse con tutti noi sul retro dell’auto, quindi mi sono fatta prendere dal panico in silenzio. Sono uscita sul più grande red carpet della mia vita e ho sussurrato a Keanu e Robert Sean Leonard quello che era successo. In questa foto io tengo il gherone anteriore e loro due tengono quello posteriore. Leggende assolute che forse non hanno nemmeno compreso appieno la fisica di ciò che stava accadendo o che non hanno mai sentito la parola “gherone” in precedenza, ma che sono intervenute per salvarmi senza fare domande.

Ecco il post:

Vi ricordiamo che potete ritrovare Keanu Reeves in John Wick 4, uscito al cinema lo scorso marzo.

FONTE: Instagram

