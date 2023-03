Keanu Reeves amerebbe essere il primo essere umano a comunicare con gli alieni

In vista dell’uscita di John Wick 4, Keanu Reeves ha preso parte a un Ask me anything su reddit in cui ha risposto alle varie domande che gli venivano poste.

Uno degli utenti ha chiesto a Keanu Reeves se gradirebbe essere il primo essere umano a comunicare con una razza aliena qualora dovesse palesarsi sulla Terra. L’attore risponde che:

Cavoli sì! Chiederei loro come va? Come è andato il viaggio? Avete fame? Volete qualcosa da bere?

Reeves ha anche rivelato se ha mai rubato qualche oggetto di scena dai set su cui ha lavorato…

Non ho proprio rubato… Ma ho a casa con me l’orologio e la fede di John Wick. Una spada da 47 Ronin, e la prima pillola rossa in assoluto che le Wachowski mi hanno dato.

Inoltre, all’attore è stato chiesto se si è mai pentito di un ruolo che ha rifiutato. Reeves ha spiegato che non gli è mai capitato, ma ha rivelato il supereroe Marvel che avrebbe voluto interpretare:

No… Ma ho sempre voluto interpretare Wolverine.

FONTE: Reddit