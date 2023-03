Steven Spielberg ha un’interessante teoria sul recente incremento di avvistamenti UFO

Abbiamo già citato l’intervista che Steven Spielberg ha concesso a Stephen Colbert in vista della prossima Notte degli Oscar, dove è in gara col suo The Fabelmans.

Lo abbiamo fatto in relazione alla sua dichiarazione su un antisemitismo sempre più dilagante e alla luce del sole, a quello che lui ritiene il suo film perfetto e a quando ha pianto sul set di The Fabelmans quando ha visto per la prima volta insieme Paul Dano e Michelle Williams vestiti come i suoi genitori.

Ma Stephen Colbert, trovandosi insieme al leggendario regista di E.T. e Incontri ravvicinati del terzo tipo, ha voluto chiedere a Steven Spielberg la sua idea in merito al drastico incremento di avvistamenti UFO – o meglio UAP – di questi ultimi anni.

Il regista si è così espresso:

Non ho mai visto un UFO, ma mi sarebbe piaciuto! Non mi è mai capitato di vedere qualcosa d’inspiegabile. Ma credo che certe persone possano davvero aver visto qualcosa che non sono riuscite a spiegare. Credo che quello che sta accadendo di recente sia affascinante, estremamente affascinante. La segretezza che sta avvolgendo tutti questi avvistamenti, la mancanza di trasparenza… Credo che stia accadendo qualcosa e che si tratti di una questione che ha bisogno di una straordinaria due diligence. Non penso che siamo da soli nell’universo. Penso sia matematicamente impossibile che noi siamo l’unica specie intelligente nel cosmo. Penso sia del tutto impossibile. Allo stesso tempo però mi pare difficile che qualcuno che sta a 400 milioni di anni luce possa venirci a fare visita – a meno che non si tratti di un film – a meno che non sia in grado di spostarsi tramite un ponte di Einstein-Rosen. La cosa più ottimista che riesco a pensare di queste cose che l’esercito, la marina e l’aviazione stanno registrando con i loro dispositivi è che potrebbero non essere necessariamente civiltà avanzate che arrivano da 300 milioni di anni luce da qua. E se fossimo noi che, 500.000 anni nel futuro, torniamo indietro nel tempo per studiare la vita nel ventesimo e ventunesimo secolo perché, magari, sono degli antropologi? Conoscono qualcosa che ancora non è accaduto e stanno cercando di tracciare i nostri ultimi 100 anni di storia.

Qua sotto trovate il video con l’intervento di Steven Spielberg:

Cosa ne pensate? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra qua sotto!